Bimbo di 8 anni caduto dalla seggiovia: «Sta meglio: uscirà dalla Rianimazione»

AURONZO - Cauto ottimismo per il bimbo di 8 anni romano, caduto ieri, domenica, dalla seggiovia che porta al monte Agudo. Il bambino, dello sci club 18 di Cortina, doveva partecipare alla gara del Grand Prix di Lattebusche.



Si stava componendo il gruppo con l'allenatore perima della partenza, quando lui è salito da solo: una ventina di metri dopo è precipitato di sotto, per 8 metri. E' stato intubato sul posto ed elitrasportato all'ospedale di Bolzano dove è stato ricoverato in Rianimazione con fratture al bacino, femore e un trauma cranico.



Ma le notizie arrivate oggi, 3 febbraio, parlano di una probabile prossima uscita dal reparto intensivo. «Stiamo cercando di contattare i genitori - spiega il presidente dell'impianto, Fabio Da Vià, di Auronzo di inverno srl - ma abbiamo avuto informazioni che il piccolo ha fatto colazione e risponde alle domande. A livello cerebrale non c'è niente, come neanche a livello dorsale e questa è la cosa più importante per noi: la notizia più bella di oggi. Ieri eravamo tutti preoccupati e anche stanotte perché si pensa sempre che forse si poteva fare qualcosa in più».



In realtà come ricostruito dai carabinieri forestali nel sopralluogo dopo l'incidente tutto è stato fatto secondo le regole: il bimbo classe 2011, che ha 8 anni compiuti è salito da solo sul seggiolino quadriposto. Lo prevedono le regole della Fisi Veneto: i baby-sciatori possono salire non accompagnati in seggiovia da 8 anni in su o se hanno un'altezza superiore a un metro e 40. «Dopo quello che è successo, noi stessi - prosegue il capo degli impianti di Auronzo - ci stiamo impegnando per capire come aumentare la sicurezza, ancora di più». © RIPRODUZIONE RISERVATA