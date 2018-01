Antonella muore a soli tre anni lasciando la gemellina Angelica

di Valerio Bertolio

ARSIÉ - A soli tre anni Antonella Murer è volata in cielo. Una malattia non ha dato scampo a questa piccola che viveva ad Arsié con la mamma Concetta, il papà Doriano e la gemellina Angelica. La famiglia, ma anche l'intera comunità, è caduta in un doloroso silenzio. A portare le condoglianze ai congiunti è il sindaco Luca Strappazzon che sottolinea: "Non ci sono parole. Avendo poi io un bambino di un anno penso di capire cosa si può provare in questi drammatici momenti. Abbraccio simbolicamente, a nomi di tutti gli arsedesi, i genitori e la sorellina". Il funerale si svolgerà domani alle 10.30 nella chiesa di Arsié. Eventuali offerte saranno donate all'hospice pediatrico di Padova "L'isola che nonc'è"...