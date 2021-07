Alpinista, primo di cordata, precipita dalla Via Solleder davanti ai compagni

VIGO DI CADORE - Panico questa mattina, domenica 11 luglio, quando il primo uomo di una cordata si stacca e precipita per alcuni metri davanti ai compagni di escursione. L'allarme è scattato poco dopo le 12: un alpinista, primo di cordata, è volato diversi metri sul terzo tiro della Via Solleder alla Cima Giaf, a Vigo di Cadore. Sul posto è intervenuto l'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites, allertato probabilmente dai compagni di cordata, che ha recuperato lo scalatore che ha riportato vari traumi e lo ha trasportato all'ospedale di Bolzano. I tre compagni di cordata rimasti in parete si sono arrangiati a rientrare calandosi con le "doppie". Pronto a intervenire in loro aiuto il Soccorso alpino del Centro Cadore.

