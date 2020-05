Colpo di scena per Acc Wanbao, Maurizio Castro commissario

Sono da poco passate le 19 di lunedì 18 maggio quando arriva l'annuncio a sorpresa. Maurizio Castro è nuovamente commissario di Acc Wanbao. Toccherà ancora a lui provare a salvare lo stabilimento di compressori di Mel di Borgo Valbelluna. Ci era già riuscito una prima volta vendendo ai cinesi di Wanbao, dovrà riuscirci ancora. Proprio nei giorni scorsi la commissione europea ha rimesso in pista il competitor austriaco Nidec-Secop rendendo più in salita la strada per la ripartenza di Acc. Il nome di Maurzio Castro era stato caldeggiato fin dallo scorso autunno quando è arrivato l'annuncio della proprietà cinese di ritirarsi e aprendo lo spettro dei licenziamenti per i 290 dipedenti che si sono trovati a vivere una storia già vissuta più volte negli ultimi dieci anni. Con l'apertura della gestione commissariale, a sorpresa, era stata nominata su indicazione del ministro del lavoro Patuanelli l'avvocato di Udine Anna De Pasquale. Una nomina che aveva generato grande disappunto nel mondo sindacale e istituzionale (c'è stato anche un botta e risposta tra il ministro del lavoro e il primo cittadino Stefano Cesa).

LA NOTA DI D'INCA'

Questa sera invece, alla vigilia dell'incontro convocato al Mise, è arrivato l'annuncio del ministro per i rapporti con il parlamento Federico D'Incà. "L’indicazione di Maurizio Castro come commissario straordinario dell’Acc Wanbao di Mel è un’ottima notizia per i dipendenti dello stabilimento, per il futuro dell’azienda e per l’intero territorio di Borgo Valbelluna. Adesso sarà necessario individuare un nuovo piano di rilancio e sono sicuro che le competenze e l’esperienza di Castro, a cui faccio i miei auguri, riusciranno a dare la giusta continuità ad un’azienda strategica per il settore del freddo" ha spiegato il ministro bellunese. "In questi mesi – prosegue D’Incà – ho seguito con attenzione l’evolversi di questa vicenda, nei passaggi che hanno portato all’ammissione da parte del Tribunale di Venezia all’amministrazione straordinaria, alla nomina del nuovo commissario straordinario. Ho sempre creduto nelle potenzialità dello stabilimento di Borgo Valbelluna e nell’alta qualità del lavoro svolto grazie alla preparazione dei 290 dipendenti dell’azienda. Dallo scorso mese di settembre mi sono impegnato, grazie anche a un’attività di sinergia istituzionale, per trovare una soluzione a questa vicenda: dai tavoli al Ministero dello Sviluppo Economico con l’azienda e i sindacati, a quello con l’Ambasciatore Cinese in Italia a cui avevo espresso la forte sensibilità del nostro Governo sulla situazione dello stabilimento, con un’attenzione da parte del Presidente del Consiglio Conte e del Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli". "Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato incessantemente per garantire un futuro all’Acc, in particolare il Ministro Patuanelli e la commissaria giudiziale De Pasquale. Continuo a rinnovare la mia vicinanza ai dipendenti dell’azienda di Mel: conosco personalmente molti di loro e soprattutto conosco i loro sacrifici fatti sia in passato sia negli ultimi mesi. C’è ancora bisogno di rimanere uniti nell’interesse di un sito fondamentale per il territorio e per l’intera industria frigorifera, con una sinergia tra istituzioni, sindacati e il nuovo commissario straordinario". Il Ministro D’Incà osserva che “il bellunese e il Veneto devono ripartire con forza. Sto seguendo la situazione legata allo stabilimento dell’Ideal Standard e sono in contatto con l’azienda e i sindacati anche per questa vicenda".

LA POLEMICA

Infine D’Incà si è soffermato sulla polemica con il parlamentare di Fratelli D'Italia, e sindaco di Calalzo. "rispetto alle parole, io sono abituato a rispondere con i fatti, come in questo caso: vorrei ricordare all’onorevole Luca De Carlo che le problematiche si risolvono con il lavoro e con il dialogo, non con le polemiche sugli organi di stampa, soprattutto se non si partecipa mai ai tavoli istituzionali".



