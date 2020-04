Wanbao di Mel riparte, spedito il primo lotto di compressori per frigoriferi

BORGO VALBELLUNA - È uscito oggi dallo stabilimento Acc-Wanbao di Mel-Borgo Valbelluna il primo lotto di compressori per frigoriferi che sarà inviato al cliente committente. La produzione giunge a tre settimane dalla nomina del commissario giudiziale, Anna Di Pasquale.

«Un risultato straordinario - ha detto il commissario - in un periodo non certo facile come quello che tutti noi stiamo vivendo e che però va ascritto soprattutto alla tenacia e alla determinazione di tutti quelli che, all'interno e all'esterno dell'azienda, hanno collaborato per il raggiungimento degli obiettivi». Entro il 27 aprile sarà depositata alla magistratura la relazione di Di Pasquale finalizzata all'avvio dell'amministrazione straordinaria e alla designazione di un commissario ad hoc.

