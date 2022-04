Caovilla, nuovo corso: ricavi in crescita del 20% nel 2021 e altre due boutique in Asia

FIESSO D'ARTICO - Nuovo corso per Renè Caovilla che dopo un 2021 positivo prevede una decisa crescita della sua griffe delle calzature di lusso anche per quest'anno con ricavi in aumento del 30%. Pronta l'apertura di due nuove boutique in Asia, quattro quelle in programma nel mondo per il 2023 mentre continua l'impegno nell'e-commerce. In quest'ottica di sviluppo si inserisce anche l'inaugurazione in coincidenza con la Biennale d'Arte 2022 del nuovo più ampio negozio a Venezia.

Grazie a un piano di ristrutturazione interna, avviato un anno fa da René Caovilla, presidente del noto marchio di calzature di lusso fondato nel 1934, «l'azienda ha registrato un aumento dei ricavi del 20% nel 2021 rispetto al 2020, nonostante la pandemia», informa un comunicato della storica società veneziana. «Sul fronte retail, Rene Caovilla prevede di ampliare la sua selezionata rete wholesale aggiungendo nuovi partner in linea con l'esclusività della maison, soprattutto in nuovi mercati emergenti che rappresentano un grande potenziale per il brand - avverte la nota ufficiale -. In agenda per il 2022 anche l'apertura di due boutique monomarca, una a Ho Chi Minh in Vietnam, e l'altra a Chengdu, in Cina. Quattro nuove aperture sono in programma per il 2023 in Asia, Medio Oriente e Stati Uniti». Mercato sempre più rilevante per Caovilla, che sottolinea come i negozi «di Las Vegas e Miami stanno performando oltre le aspettative».

Novità anche in casa. La boutique di Venezia questo mese infatti si trasferirà in uno spazio più ampio in Calle Larga XXII marzo in occasione della cinquantanovesima edizione della Biennale d'arte di Venezia. Il nuovo spazio, che l'azienda definisce una «vetrina perfetta» per le sue collezioni, «rispecchia in pieno la volontà della maison di rafforzare ulteriormente il suo legame con questa città unica». La strategia di crescita di Caovila si concentra anche sui canali dell'e-commerce, snodo importante anche per coltivare rapporti diretti con i clienti per spingere sulle sinergie tra le esperienze di acquisto in negozio e online. Un piano che porta Renè Caovilla a prevedere «un robusto aumento del 30% delle vendite nel 2022» nel web. La società veneziana sta creando una comunità che verrà innervata da «iniziative mirate, rivolte ai singoli mercati e su scala globale» che hanno anche l'obiettivo di coinvolgere «sempre più le nuove generazioni». Questo percorso passa anche da «collezioni diversificate».



NUOVE COLLEZIONI

«La stagione Primavera Estate 2023 porterà un design ancora più audace e accattivante con nuove proporzioni, colori audaci e tocchi eccentrici che attingono all'entusiasmo ritrovato del consumatore post pandemia e al desiderio di glamour», evidenzia il comunicato della società veneziana che fa «dell'artigianalità, la modernità e l'eleganza continuano a essere i pilastri chiave del futuro della maison».