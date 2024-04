Zendaya, i look sul red carpet di Parigi per il film di Guadagnino: tre abiti sfoggiati in un solo giorno (tutti di Vuitton)

Sale l’attesa per Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino con Zendaya, Mike Faist e Josh O’Connor che uscirà al cinema il 24 aprile. Negli ultimi giorni la pellicola è stata presentata in anteprima in alcune città, ieri è stata la vota di Parigi e oggi il cast sarà a Roma per la premiere italiana. Ancora una volta la regina indiscussa della serata è stata Zendaya: l'attrice famosa per i suoi look iconici e mai banali, per l'anteprima francese ha optato per tre outfit: tutti firmati Louis Vuitton.

L'abito retrò

Per le foto del sabato mattina, ha stupito con un cappotto stampato con l'iconico motivo a scacchiera della casa di moda, nello specifico, una versione verde mela della collezione primavera/estate 2013.

Fin dall'inizio del tour promozionale, Vuitton ha utilizzato questa tonalità come un omaggio al tennis, lo sport al centro dei Challengers. Zendaya indossava anche una fascia per capelli, décolleté bianche e gioielli Bulgari per completare questo affascinante look retrò.

Il completo del 1999

Pochi minuti dopo, per la conferenza stampa del film, è apparsa con un completo di raso verde lime, con camicia e pantaloni abbinati. I suoi capelli, legati all'inizio della giornata, sono stati sciolti. Il look, proveniente dagli archivi del 1999, è stato nuovamente disegnato da Marc Jacob per Louis Vuitton.

L'abito total white

Per la sua ultima apparizione della giornata sul tappeto rosso, Zendaya ha optato per un cambio colore con un look total white: un completo Louis Vuitton personalizzato di Nicolas Ghesquière composto da un bustier in pelle e una gonna drappeggiata in chiffon, dotata di un'ampia cintura di pelle bianca. L'attrice ha sfoggiato un favoloso collier di diamanti Bulgari, aggiungendo un tocco scintillante al suo aspetto divino.