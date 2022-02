Segni particolari: tutti la vogliono. E la strapagano. A 25 anni, Zendaya è l'attrice del momento con un cachet ormai schizzato alle stelle: è appena entrata nel 10 million club, il gruppetto delle star che guadagnano più di dieci milioni di dollari a film. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il suo nome (in lingua bantu, omaggio alle origini afroamericane del padre, significa ringraziare) campeggia nei film recenti più importanti, dal kolossal Dune candidato a 10 Oscar al blockbuster Spider Man: No Way Home, sesto incasso di tutti i tempi, mentre imperversa su Sky la serie Euphoria in cui Zendaya interpreta una teenager sempre in bilico tra droga e disturbi mentali. E ora che la superstar americana si prepara a girare Dune 2 e Megalopolis di Francis Coppola, Luca Guadagnino si è assicurato la sua presenza nel prossimo film che girerà negli Usa: Challengers, un dramma ambientato nel mondo del tennis e prodotto da Amy Pascal (Spider Man: No Way Home). Si tratta di uno dei tanti progetti del regista che, ormai di casa a Hollywood, ha in pentola anche il sequel di Chiamami con il tuo nome, la serie Bridesheads Revisited, il biopic di Audrey Hepburn con Rooney Mara e ha appena girato Bones & All con Timothée Chalamet.



IL TORNEO

Ma di cosa parla Challengers? Dalle pochissime informazioni trapelate, si tratta di una storia immaginaria ambientata durante un torneo di basso livello, protagonista una ex campionessa da Grande Slam ormai caduta in disgrazia. Una nuova prova impegnativa per Zendaya che, partita come reginetta Disney e dotata di una voce non comune che le ha garantito anche una fortunata carriera musicale, ha già dimostrato di avere un talento a 360 gradi: l'anno scorso ebbe elogi unanimi la sua interpretazione in Malcom & Marie, il film di Sam Levinson che metteva in scena tra eros e tensione il serrato confronto di una coppia nel corso di una notte (lui era John David Washington, il figlio di Denzel). Ma Zendaya non è soltanto un'attrice e una cantante di successo. Grazie alla sua bellezza esotica, sempre concupita dalla pubblicità, è anche una star dei social con 128 milioni di follower (la popolazione dell'Italia e quella della Francia messe insieme) su Instagram.



L'IMMAGINE

E la sua vita accanto a Tom Holland, sia nelle storie di Spider Man sia nella vita, fa notizia: i due, che hanno appena comprato una casa a Londra, sono sempre nel mirino dei paparazzi. Ma Guadagnino non si è certo lasciato conquistare dall'immagine pubblica di Zendaya. Con la sua sensibilità, il regista deve aver visto nell'attrice una buona dose di profondità. La stessa che le ha permesso di difendere appassionatamente Rue, il suo disastrato personaggio in Euphoria: «Ha toccato il fondo, ma ha ancora un valore e merita l'amore del pubblico», ha postato «noi non siamo i peggiori errori che abbiamo commesso, la redenzione è possibile».