Schiaparelli sfila a Parigi, le pagelle: Zendaya regina del front row (10), JLo marziana (8), tempi duri per le Ferragni (Valentina 5)

La Haute Couture chiama, le vip rispondono. Siamo solo alla sfilata di apertura della nuova Paris fashion week, da Schiaparelli, e abbiamo già il trio del front row più fotografato. Zendaya, Hunter Schafer e Jennifer Lopez hanno assistito al defilé futuristico di Daniel Roseberry, che si è ispirato allo zio della fondatrice Elsa, Giovanni, astronomo e storico della scienza (fu proprio lui a coniare il termine "marziani"). E noi non potevamo non dare qualche voto.

Zendaya regina 10

Sembra uscita da Dune (di cui, peraltro, è protagonista) oppure è solo un sogno in posa sulle scale in total look Schiaparelli, tuta nera con strascico futuristico e pettinatura alla Star Trek.

La regina dell'astronave, del front row e - per qualche ora almeno - di tutta Parigi.

Jennifer Lopez 9

J Lo è sempre J Lo e non manca di ricordarcelo quando appare con un capospalla fatto di petali bianchi con ricamo argento sulla schiena, un paio di leggings neri e occhiali stilizzati in pieno stile Elsa Schiaparelli. Un look inusuale per lei (siamo abituati a vederla più provocante o comunque nel classico abito da gran serata), ha tagliato i capelli? O forse no, poco importa: è fuori dalla sua confort zone ma semplicemente perfetta.

Hunter Schafer 8

Abbiamo l'outfit che, prevediamo, dominerà i red carpet della stagione a venire. Un tubino nero di velluto scollatissimo con al collo un grande fiore dorato della collezione autunno inverno. Plus: l'amicizia e le risate con Zendaya, sua co-protagonista in Euphoria, che hanno entusiasmato i fan della serie.

Valentina Ferragni 5

Tempi duri per le Ferragni. Valentina, l'unica sbarcata a Parigi quest'anno, per l'occasione è diventata bruna, come ha tenuto lei stessa a farci sapere. Peccato che il colore dei capelli si riveli l'unica scelta azzeccata di tutto l'outfit. Il completo pullover e gonna a ruota fa un po' troppo regina delle nevi oltre a non valorizzarla come potrebbe. Ritenta (o forse no).