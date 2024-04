Aitana Lopez, la prima modella straniera creata con l'IA. Il creatore: «Guadagno fino a 10.000 euro al mese»

Aitana Lopez è la prima modella creata grazie all'utilizzo dell' Intelligenza Artificiale: una donna di 25 anni dai capelli rosa nata a Barcellona che rappresenta la perfezione.

La modella è stata creata da Ruben Cruz, stilista e fondatore dell'agenzia The Clueless.

«Giovane e formosa», ecco la donna "ideale" secondo l'AI: un trionfo di stereotipi

Chi è

Aitana Lopez è una modella di 25 anni nata in Spagna, creata dall'Intelligenza artificiale. Ruben Cruz, il creatore, decise di creare questa nuova figura perchè si trovava in un momento di difficoltà con le vendite nel suo negozio, cosi decise di creare insieme al suo staff una propria influencer che indossasse gli abiti e facesse crescere le vendite. La modella in pochi mesi dalla sua nascita ha guadagnato 121.000 follower e al momento ne conta 310.000. Attraverso i suoi post ottiene molte visualizzazioni ma soprattutto molti messaggi in privato anche da parte di alcune celebrità.

Guadagno

Secondo una loro stima iniziale Aitana può guadagnare fino ai 10.000 euro al mese. Ma, al momento, ne guadagna una media di 3.000 euro. I guadagni arrivano con le pubblicità che gli fruttano poco più di 1.000 euro. E' diventata il volto di un azienda di integratori sportivi, Big, e carica foto in lingerie sul sito Fanvue.

Come si organizza la giornata?

Come è organizzata la giornata di una modella creata dall'IA? Ogni settimana il team si riunisce per decidere la routine di Aitana quindi i luoghi che visiterà e le foto da caricare sui social.

Come nasce Aitana

Ruben Cruz spiega come è stata creata Aitana e in che modo si è cercato di renderla “il più umana possibile”: «Nel primo mese, ci siamo resi conto che le persone seguono le vite, non le immagini. Dato che non è viva, abbiamo dovuto darle un po' di realtà in modo che le persone potessero identificarsi con lei in qualche modo. Dovevamo raccontare una storia. Nasce come un'appassionata di fitness, determinata e dal carattere complesso.Si è pensato molto ad Aitana. L'abbiamo creata basandoci su ciò che piace di più alla società. Abbiamo pensato ai gusti, agli hobby e alle nicchie che sono stati di tendenza negli ultimi anni». L'utilizzo di questo nome inoltre non è casuale visto che Aitana contiene le lettere AI vale dire Intelligenza artificiale.