In mostra a Hong Kong prima dell'asta gli abiti di Lady Diana

Esposizione organizzata dalla casa Julius's Auctions

Roma, 18 apr. (askanews) - La casa d'aste Julius' Auctions presenta a Hong Kong per 12 giorni una collezione di abiti, borse e scarpe appartenuti a Lady Diana, rarità che poi andranno all'asta.

Fra gli altri pezzi, un tailleur giallo e blu disegnato da Catherine Walker che Diana indossò proprio a Hong Kong in una visita reale del 1989, e un abito Diamante Star di tulle senza spalline blu scuro di Murray Arbeid.

Martin Nolan, cofondatore e direttore di Julius' Auctions, spiega che l'eleganza di Lady D è fra le cose che l'hanno fatta amare in tutto il mondo e che rendono impossibile dimenticarla. Suggerisce anche che comprarsi uno di questi pezzi significa avere per casa un ottimo argomento di conversazione per gli ospiti.

"Questi pezzi sono di classe, aumenteranno di valore ma non solo. Se avete a casa un Monet o un Picasso o un abito di Lady Diana, se ne parlerà tutta la sera. Anzi la gente conosce Lady Diana, e conosce i vestiti, ma non tutti apprezzano un Monet o un Picasso che costano milioni di dollari e restano appesi al muro" dice Nolan.