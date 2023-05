VENEZIA - Si sono fatte attendere, acclamate da decine di fan e curiosi che hanno sfidato il maltempo pur di concedersi uno scatto fotografico ricordo o un autografo. Ma alla fine le attesissime Anne Hathaway e Zendaya sono arrivate, accompagnate da un taxi fino al molo del Caffè Todaro: hanno sfilato lungo Piazzetta San Marco per poi raggiungere Palazzo Ducale, in occasione della seconda serata dedicata alla presentazione dell'ultima collezione di preziosi di Bulgari, in platino e diamanti, dal nome evocativo "Mediterranea".

L'attrice premio oscar Hathaway e la modella Zendaya, entrambe ambasciatrici della recente campagna del marchio e protagoniste di uno spot realizzato da Paolo Sorrentino: loro le protagoniste assolute della serata esclusiva di ieri, blindatissima. La prima avvolta in un abito dalle sfumature oro e argento, mentre la seconda con un vestito lungo total black, generosa nel concedersi per qualche istante al pubblico, dispensando autografi e sorrisi. Per entrambe un look impreziosito da splendide collane scintillanti. Vento di scirocco, pioggia e un clima più consono alla stagione invernale che a quella primaverile hanno influito non poco sulle manovre dell'intera organizzazione dell'evento, a cominciare dalla security che nel tratto di strada ha accompagnato i vip con l'ombrello per tutelarne gli abiti. Mentre il Mose ha tenuto la Piazza all'asciutto.

L'APPUNTAMENTO

È andato in scena il secondo dopo quello di lunedì dedicato a collezionisti e clienti dei 5 appuntamenti che la maison Bulgari ha riservato, per altrettanti giorni di festeggiamenti, ai suoi selezionatissimi ospiti, giunti già nei giorni scorsi in città. La celebre casa di gioielleria d'alta gamma, garantendo a quanto pare una cospicua donazione di alcune centinaia di migliaia di euro, ha "affittato" Palazzo Ducale e giovedì e venerdì si recherà anche negli ex Granai dell'hotel Cipriani alla Giudecca. Acclamatissima, ieri, pure Liu Yifei, attrice cinese protagonista della pellicola Disney "Mulan", remake dell'omonimo film d'animazione, vestita in abito color rosa con lungo strascico. Appena scesa dal taxi è stata accolta dalle grida delle numerose fan presenti. È tornato, dopo la prima serata firmata Bulgari, alla quale aveva preso parte, anche l'attore cinese Yang Yang e alla fine, intorno alle 20.15, è arrivata anche la cantante e ballerina thailandese Lisa, delle Blackpink, rincorsa dalle fan che l'hanno accompagnata fino alla Porta della Carta.

Una sfilata lungo la Piazzetta in cui le ospiti hanno sfoggiato gli abiti più eleganti e appariscenti, in un percorso controllato a vista dagli uomini della security. Qualche fan, infine, è rimasta per gridare il nome dei loro idoli sotto le finestre del Ducale.