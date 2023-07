«Pizza a 110 euro, crudi a 1400, il vino 32mila. Ed è sempre pieno»: il ristorante più amato dai calciatori, ecco dov'è

Lo scenario è quello splendido dell'arcipelago de La Maddalena, nel nord della Sardegna. Durante l'ultima puntata di Cartabianca con Bianca Berlinguer è andato in scena il lusso dell’estate in Gallura: su RaiTre è stato raccontato il caso del ristorante “La Scogliera” a La Maddalena dove una pizza costa anche più di 100 euro e un piatto di crudi di pesce può sfiorare i 1.500 euro. Per non parlare del vino, le cui bottiglie più pregiate arrivano a costare più di una berlina.

Il lusso in Sardegna

«L’ospite viene qua a pranzo e mangia osservando la sua barca. Andrea Orecchioni all'inviato di RaiTre. La location è a Porto Massimo e qui i clienti arrivano via mare molto facilmente a bordo di yacht extra lusso.

Il menù con prezzi da record

«Un piatto di crudi 1.400 euro», commenta l’intervistatore mostrando ancora la carta extra lusso con il menù giornaliero a base di pesce. Il “King Scogliera” comprende 24 ostriche, aragosta, scampi, gamberi e tanto altro crudo fino al caviale di beluga. Anche la cantina è super, qui ci sono le bottiglie di vino più pregiate. «Qui abbiamo il re del merlot – dice, mostrando una bottiglia di Petrus – cosa sui 20mila». L'inviato di Rai Tre si chiede se venga ordinata spesso. «Sì, devo dire proprio di sì», assicurano nel locale e poi viene mostrato un rosso della Toscana, il Masseto: «Questa bottiglia è da 3 litri, 32mila euro».

La Costa Smeralda e la Corsica con Bonifacio sono vicini e se gli yacht sono troppo grandi è il ristorante che va a prendere i clienti per portarli ai suoi tavoli con i tender. Il servizio si apre con un aragosta 330 euro al chilo e ne viene inquadrata una da 700 euro, come racconta il proprietario sorridente. «Le pizze vengono 80, 100 e 110 euro», spiega Orecchioni. Nel menù, ovviamente, pizze con gamberi rossi e tartufo nero.

I vip che frequentano il ristorante

Al ristorante di La Maddalena ogni giorno è una sfilata di vip. In particolare è amato dai calciatori. Nei giorni scorsi a “La Scogliera” si sono visti il Pallone d’oro Benzema, gli argentini Lamela, Acuña e Alvarez, il portiere brasiliano Alisson, l’allenatore nerazzurro Inzaghi e il bomber peruviano del Cagliari Lapadula. Tutto immortalato con foto e postato sui social ufficiali del locale.