Litiga con i genitori, ragazzo di 15 anni scava una buca in giardino e la trasforma in una casa: c'è anche il Wi-Fi

Mentre alcuni adolescenti si chiudono nella loro stanza con musica ad alto volume dopo una dura lite con i genitori, altri preferiscono andare in giardino e iniziare a scavare una buca. Lo ha dimostrato un ragazzo che a 14 anni ha iniziato lo scavo di quella che, a distanza di anni, sarebbe diventata la sua casa.

La buca trasformata in casa

Il progetto di Andrés Cantó, un giovane spagnolo di Alicante, è cominciato nel 2015.

All'epoca il ragazzino aveva avuto un'animata discussione con i genitori e per sofgarsi ha preso una pala e ha cominciato a scavare una buca in giardino. Una volta sbollita la rabbia ha accantonato lo scavo, per poi riprenderlo nel 2018. Con l'aiuto di un amico, ha cominciato a scavare e picconare tutti i pomeriggi, determinato a trasformare quella cavità in un rifugio accogliente. Tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019, il buco è improvvisamente diventato qualcosa di più sofisticato: i ragazzi riuscivano a starci dentro in piedi e hanno costruito delle scale per accedervi. «È stato allora che ho iniziato a pensare a questioni più tecniche», ha spiegato Andrés in un thread su Twitter.

LA CUEVA , el hilo de cómo un chaval de 14 años empezó una cueva.



1. 9 marzo 2015; tras una pataleta de prepuber, me puse a darle picazos al bancal, no manejaba yo muy bien las emociones xd

I progressi

Nel 2019 ha costruito la prima stanza con volta inclusa e ha iniziato anche a pavimentare e sistemare le pareti. Ha anche creato un sistema di stufe per non avere freddo d'inverno. Il progetto stava diventando più serio, imponente e sofisticato, così Andrés ha iniziato a mettere i primi pilastri nella sua stanza 4 metri sotto terra. Ma non solo, ha realizzato anche un sistema di carrucole per rimuovere il terreno. Infine, il giovane ha incorporato un laghetto e una fontana sulla terrazza, Wi-Fi, luce, "riscaldamento" e uno stereo con cassette. Il progetto della grotta era diventato talmente serio che nel 2021 ha dovuto richiedere una licenza edilizia. Poi, per due anni, Andrés non ha più fornito aggiornamenti sullo stato dei lavori, fino a quando nel 2023 è tornato su Twitter con le ultime novità: ha abbassato di 50 cm il pavimento di tutte le stanze, ha terminato il corridoio che porterà alla stanza successiva e il letto ora ha le dimensioni di un materasso singolo.

2023



-He rebajado 50cm el suelo de todas las salas.



-Ya está terminando el pasillo que llevará a la siguiente habitación (si, otra)



-La cama ya tiene las dimensiones de un colchón individual

Il progetto ha riscosso successo online, con centinaia di migliaia di condivisioni e complimenti per l'ottimo lavoro.