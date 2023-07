Papà rivela alla figlia: «La tua fidanzata è la mia ex, per me è molto imbarazzante»

Un papà ha rivelato alla figlia che la fidanzata di lei è la sua ex. Poi ha deciso di raccontare tutto attraverso i social, in particolare con la piattaforma Reddit.

Lui ha 40 anni e la figlia 21, che ha iniziato a frequentare la sua ex partner (di 30 anni) circa un mese fa. "Mi ha chiamato per parlarmi di questo nuovo incontro quando sono andati al suo primo appuntamento - scrive il padre -. Ora che è adulta, posso dire con orgoglio che abbiamo un grande legame. Ha sempre lavorato sodo e dopo essersi diplomata al liceo, ha deciso di iniziare a lavorare prima di scegliere un college. Circa 6 mesi fa si è trasferita da sola".

Circa un anno fa lui incontra questa donna in un bar, beve qualche drink e finiscono a casa sua. Le cose sono andate bene e dopo alcuni appuntamenti decide di iniziare una relazione. Ne discutono e lei voleva avere un figlio, lui si oppone. "Ho già avuto il piacere di crescere mia figlia e non ero disposto a farlo di nuovo". Quindi decidono di interrompere il rapporto. "Non l'ho mai detto a mia figlia perché non era niente di grave".

L'ufficialità

Un mese fa ho riceve una telefonata da sua figlia che gli dice che era andata ad un fantastico appuntamento con una donna con cui si era subito connessa. "Ero felice per lei e le auguravo il meglio per futuri incontri". Ebbene, dopo poche settimane e diversi appuntamenti, decidono di ufficializzare la relazione. "Quindi mia figlia ha cambiato il suo stato sentimentale su FB e ha pubblicato una foto di lei e della mia ex. L'ondata di shock che mi ha travolto. Fu a dir poco, paralizzante". Non sa cosa fare, così chiama la figlia e la invitata a parlare.

Lo choc

"Bene, ci siamo seduti sul divano e ho spiegato tutto. Come ci si aspetterebbe, non l'ha presa affatto bene. Soprattutto perché lei e la mia ex avevano programmato di invitarmi a un pasto più tardi durante la settimana, il che sarebbe stato terribilmente imbarazzante". La figlia se ne va e ne parla con la fidanzata. "Una volta che mia figlia ha mostrato alla mia ex una mia foto, a quanto pare ha capito e, prevedibilmente, hanno posto fine alla relazione".