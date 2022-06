Silvia e Ugo, fan di Vasco morti in un incidente: raccolti 146mila euro per aiutare le tre figlie rimaste orfane

Un'ondata di solidarietà per sostenere le tre figlie di Silvia Ruscelli e di Ugo Beltrammi, la coppia di Cesena morta il 20 maggio in un tragico incidente stradale mentre stavano andando in moto al concerto di Vasco Rossi a Trento. Oltre 2500 donatori hanno partecipato alla raccolta online di fondi organizzata per sostenere le ragazzine di 17,13 e 8 anni rimaste improvvisamente orfane dei genitori, morti il 20 maggio in un incidente fra Dro e Pietramurata, all’altezza del “Sass del Diaol” (Trento). Fino a questo momento la raccolta è arrivata a 146mila euro: l'hanno organizzata i colleghi di Silvia Ruscelli, 47 anni oncologa all'Istituto oncologico romagnolo a «sostegno del futuro di queste giovanissime ragazze - si legge nella motivazione del crowdfunding -: riteniamo che sia la maniera migliore per restituire qualcosa ad una persona che ha dato tanto alla lotta contro il cancro in Romagna e ai pazienti che ha incontrato».

