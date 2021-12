Scuola Covid, a Codogno chiuse tutte le scuole: alunni in Dad dalle elementari al liceo

All'Istituto comprensivo di Codogno la preside Cecilia Cugini, insieme al Consiglio di istituto, ha deciso di chiudere completamente tutti i 7 plessi di Codogno tra scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La decisione è stata presa dopo l'aumento rapido dei casi positivi «attualmente diventati una decina, con una accelerazione nelle ultime ore», ha spiegato la preside. «Si tratta di casi quasi tutti asintomatici - ha sottolineato Maria Cristina Baggi che presiede il Consiglio d'istituto - e quando si presentano sintomi, vediamo dall'osservazione empirica che riguardano solo le alte vie respiratorie».

APPROFONDIMENTI ROMA Scuole chiuse dopo Natale? Galli: «Non riaprire se contagi... ROMA Covid Roma, focolaio nella scuola vip Villa Flaminia: «Chi...

Omicron, Galli: «Scuole chiuse a gennaio se contagi aumentano». A Roma focolaio all'istituto Gesù e Maria: elementari in Dad

Casi asintomatici

«Abbiamo preso questa decisione - ha detto la dirigente scolastica Cecilia Cugini - in via del tutto precauzionale, in modo da evitare i contagi, anche se per ora leggeri. A Codogno, quindi, le lezioni per domani e dopodomani saranno in dad. Dopodiché inizieranno le vacanze natalizie che dureranno fino al 10 gennaio prossimo». Sospese anche la mensa e le attività extracurricolari organizzate dalla scuola. Il Comune di Codogno, informato, ha dato parere favorevole alla sospensione delle lezioni in presenza.