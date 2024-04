Treviso sempre più a misura di ciclisti e pedoni: sì del consiglio al Piano di Mobilità sostenibile. E' la prima città del Veneto ad approvarlo

TREVISO - Sì del consiglio comunale al Piano della mobilità sostenibile: Treviso è la prima città del Veneto ad approvare questo strumento che rivoluzionerà i trasporti e la fruizione stessa del capoluogo. «E' un traguardo storico per la città» commenta soddisfatto l'assessore alla Viabilità Andrea De Checchi.

Il Pums ha valenza decennale e prevede la ristrutturazione della viabilità, della sosta e del trasporto pubblico. E ancora: la pedonalizzazione di alcune aree, l'ampliamento delle Ztl e delle zone a 30 chilometri orari, nuovi parcheggi e nuova mobilità leggera.

I primi interventi riguardano il nuovo servizio di bike-sharing e i servizi flessibili (a chiamata) del trasporto pubblico. Parallelamente verranno attuati gli interventi per mettere in sicurezza i punti più critici della città con particolare attenzione all'utenza debole. Verranno realizzate isole pedonali per garantire maggior sicurezza a chi si sposta a piedi.

Un occhio di riguardo avrà anche la mobilità scolastica: sono previste infatti limitazioni al traffico motorizzato e nuovi percorsi per raggiungere i plessi.

Le reazioni

«L’approvazione del piano è sicuramente un grande risultato ma soprattutto un grande inizio - sottolinea De Checchi - Il piano fungerà da linea guida per tutti gli interventi sulle strade e sugli spazi pubblici in modo da creare una sinergia tra infrastrutture, servizi e politiche per la valorizzazione della mobilità sostenibile». «Questo traguardo - aggiunge il sindaco Mario Conte - è destinato a cambiare la mobilità trevigiana del futuro. Importante, in questo senso, è stato anche il processo partecipativo che ha coinvolto i cittadini, che ringraziamo per i preziosi contributi alla definizione del Piano».

mario CONTE



