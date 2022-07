Tempo di cambiare tv e decoder. Le istruzioni arrivano dal Mise e dall’Agenzia delle Entrate. È in arrivo la nuova tv digitale, dice dunque il Ministero dello Sviluppo economico, che, grazie ai nuovi standard tecnologici, consentirà di migliorare la qualità del segnale e di dare spazio alle trasmissioni in alta definizione. Aumenteranno anche i servizi e il numero di TV connesse a internet.

COME VERIFICARE LA TECNOLOGIA DELLA TUA TELEVISIONE

Per chi ha bisogno di aggiornare la tecnologia della sua tv, sostituendola o dotandola di un nuovo decoder, sono disponibili apposite agevolazioni: il bonus tv - Decode e il bonus Rottamazione tv. IL BONUS tv Sono diversi gli incentivi tutt’ora utilizzabili. La legge di Bilancio 2018 ha previsto un contributo a favore dei cittadini per l’acquisto di apparecchi televisivi di nuova generazione, compatibili con il nuovo standard del digitale terrestre DVT-B2 (bonus tv-decoder). Inoltre, la legge di Bilancio 2021 ha inoltre previsto un contributo per l’acquisto di apparecchi televisivi di nuova generazione, previo avvio a riciclo di quelli obsoleti (bonus rottamazione tv). Infine, la legge di Bilancio 2022 ha introdotto una nuova agevolazione che prevede la consegna gratuita, direttamente a casa, di un decoder di nuova generazione per cittadini di età pari o superiore ai settanta anni, titolari di un trattamento pensionistico non superiore a 20 mila euro annui (bonus decoder “a casa”).

BONUS TV-DECODER

Ecco le condizioni per richiedere il bonus tv-decoder. E' concesso per l’acquisto, fino al 31 dicembre 2022, di apparecchi televisivi compatibili con lo standard di trasmissione DVB-T2; - è riconosciuto, una sola volta per ciascun nucleo familiare e per l’acquisto di un solo apparecchio nel periodo di riferimento, ai cittadini residenti in Italia, appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell’ISEE, risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000 euro o, in alternativa, ai cittadini che al 31 dicembre 2020 risultino di età pari o superiore a settantacinque anni, residenti in Italia, ed esenti dal pagamento del canone tv ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007; - è riconosciuto sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, comprensivo di IVA, per un importo pari a 30 euro o pari al prezzo di vendita se inferiore.

BONUS ROTTAMAZIONE TV

Il bonus rottamazione-tv è concesso invece una sola volta, fino al 31 dicembre 2022, per l’acquisto di un solo apparecchio televisivo, a fronte della rottamazione di un apparecchio obsoleto, cioè acquistato prima del 22 dicembre 2018. I beneficiari sono i cittadini che versano il canone TV mediante la bolletta elettrica oppure tramite modello F24 o i cittadini che al 31 dicembre 2020 risultino di età pari o superiore ai settantacinque anni, residenti in Italia, ed esenti dal pagamento del canone tv ai sensi dell’articolo 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007. È riconosciuto sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio televisivo sul prezzo di vendita, per un importo pari al 20% per cento del prezzo, entro l’importo massimo di 100 euro. Va ricordato che il bonus “tv-decoder” e il bonus “rottamazione tv” sono cumulabili tra loro.

BONUS DECODER “A CASA”

È previsto per cittadini di età pari o superiore ai 70 anni e con un trattamento pensionistico non superiore a 20 mila euro annui. Non possono però beneficiare della consegna gratuita del decoder i cittadini che abbiano già fruito del bonus tv-decoder. L’agevolazione è invece cumulabile con il bonus tv-rottamazione, sia nel caso che quest’ultimo sia stato già erogato, sia nel caso di richiesta successiva alla domanda per la consegna del decoder.