Il pressing degli analisti e la petizione promossa Fedez (con 300mila firme in tre giorni) potrebbero aver funzionato. La soluzione per sbloccare il bonus psicologo rafforzato fino a 1.500 euro e concederlo a più persone è infatti più vicina. È stato presentato un emendamento di Forza Italia al decreto Anticipi, in commissione Bilancio al Senato, che fa salire le risorse del 2023 da 5 a 15 milioni e nel 2024 da 8 a 40.

Un emendamento simile è arrivato dal Pd, a prima firma Filippo Sensi, come anticipato da Il Messaggero lo scorso 23 ottobre. La proposta di Forza Italia individua delle coperture: per il 2023, le maggiori entrate Iva su benzina e gasolio per autotrazione, dovuta all'aumento dei prezzi e in parte, per il 2024 la riduzione del Fondo per interventi strutturali.

Forza Italia e Pd sono fiduciosi: si può trovare una sintesi che tenga insieme maggioranza e opposizione. Ci spera anche l'Ordine degli psicologi, secondo cui si tratterebbe di un primo passo importante per il riconoscimento dell'importanza della salute mentale nel nostro Paese. Se l'emendamento fosse approvato e arrivasse l'ok definitivo del ministero dell'Economia, il ministero della Salute sarebbe pronto ad approvare l'apposito decreto attuativo legato ai fondi del 2023, fermo per motivi tecnici da giugno. Con l'ipotesi di prevedere due round di domande per il nuovo bonus nel 2024.

Cos'è il bonus psicologo e chi lo può richiedere

Il bonus psicologo è un contributo spendibile presso psicologi abilitati, per un massimo di 50 euro a seduta. Due i requisiti fondamentali per richiederlo: residenza in Italia e Isee non superiore a 50mila euro. Più è basso l’Isee, più sale il contributo. Nella nuova formulazione il sostegno massimo da 1.500 euro dovrebbe essere valido, come in passato, entro i 15mila euro di Indicatore di ricchezza.

L’Ordine nazionale degli Psicologi, guidato da David Lazzari, spinge da tempo per aumentare le risorse a disposizione, superando i 25 milioni del 2022. Con quella prima erogazione, infatti, il sostegno ha raggiunto 40mila persone su una platea potenziale di quasi 400mila richiedenti, di cui il 60% era under 35. Insomma, secondo l’Ordine si tratta di un supporto importante, in anni difficili come questi, soprattutto per i giovani, ma sarebbe del tutto insufficiente per affrontare il boom di disagi psichici del periodo post-Covid.

Lo stallo burocratico

Già giugno il decreto attuativo per far partire il nuovo bonus psicologo era pronto per essere approvato, ma è stato bloccato dai tecnici del ministero dell’Economia, su input della Ragioneria generale dello Stato. Il problema era di natura tecnica e finanziaria: la norma in Manovra non era scritta bene e non si capiva se le risorse necessarie fossero a valere sul Fondo sanitario nazionale o da reperire ex novo.

Da qui, nonostante il pressing di Schillaci per trovare i circa 13 milioni di fondi necessari a confermare la misura per quest’anno e il prossimo, lo stallo, continuato fino ad oggi. Ora, però, la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli, firmataria dell'emendamento al decreto Anticipi insieme con il senatore Claudio Lotito, si dice fiduciosa. L'interlocuzione con il ministero dell'Economia è costante e stavolta gli azzurri ritengono che la previsione delle risorse da reperire sia corretta.

«Proteggere i cittadini dalle conseguenze della crisi pandemica e socio-economica - ha spiegato Ronzulli - vuol dire non solo varare misure per tutelare economicamente le famiglie più in difficoltà, come stiamo già facendo, ma anche intervenire sulle ripercussioni psicologiche che tutto questo ha generato. Riteniamo dunque necessario aumentare il fondo per il bonus psicologo, portando le risorse a disposizione da 5 a 15 milioni di euro per quest'anno e da 8 a 40 milioni dal 2024. L'obiettivo è tutelare la salute mentale degli italiani, che ha la stessa identica importanza di quella fisica».

Gli emendamenti del Partito democratico prevedono invece 50 milioni l’anno di fondi già dal 2023 per il bonus psicologo. Non solo, si chiede anche l’istituzione in via sperimentale di servizi di psicologia scolastica, prevenzione di disagio e tutela della salute, supporto ai processi di apprendimento e orientamento e più fondi per i centri di neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza.

La possibile platea allargata

D’accordo il ministero della Salute, ma potrebbe aprire anche Fratelli d’Italia, come confermano fonti parlamentari. Il nodo sembra essere solo quello delle risorse, non politico. L'ok potrebbe quindi arrivare anche dal Movimento 5 Stelle e dall'alleanza Sinistra/Verdi?

Con il via libera definitivo servirebbe tuttavia un'altra modifica normativa per utilizzare i fondi del 2023 a inizio del prossimo anno. Non c'è più tempo, infatti, per far partire le domande per il bonus quest'anno. A quel punto il ministero della Salute potrebbe chiedere di usare tutte le risorse subito o prevedere anche un nuovo round nella seconda parte del 2024.

Quanto alla platea di persone coinvolte, con i fondi attuali si prevedevano 8-10 mila voucher che potevano essere concessi quest'anno e il prossimo. Ora complessivamente nel 2024, in uno o due round, potrebbero essere distribuiti oltre 70mila contributi fino a 1.500 euro.