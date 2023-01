JESOLO - Concessioni demaniali, arrivano le prime richieste di rinnovo. Nei mesi scorsi era toccato a un campeggio in zona Pineta che per alcuni tratti sorge su area demaniale, nelle scorse settimane è stata invece la volta di uno stabilimento balneare. Direttiva Bolkestein sempre più calda nel litorale veneziano. I percorsi di evidenza pubblica potranno al massimo essere rinviati ancora di un anno, ma saranno inevitabili.

CORSA CONTRO IL TEMPO

Lo sanno bene a Eraclea mare, dove già nel 2020 alcuni concessionari per affrontare le liberalizzazioni europee, grazie alla legge 33 sul turismo, hanno ottenuto una nuova concessione pluriennale sulla base degli investimenti a carico dei privati. A Jesolo, a muoversi, è stato lo stabilimento Manzoni, una della realtà balneari più importanti della costa, che rappresenta oltre 200 soci: lo scorso 22 novembre ha presentato domanda per il rilascio di una nuova concessione demaniale della durata di 20 anni. Alla base della richiesta una serie di progetti, che alzeranno ulteriormente lo standard dei servizi garantiti. E sulla stessa scia ora si stanno muovendo anche altri stabilimenti, che attraverso i propri legali stanno analizzando documenti e regolamenti. Per tutti, una volta presentata la domanda, verrà avviata la fase di istruttoria, con la verifica preliminare della documentazione: a seguire, ci dovrà essere il nulla osta di tutti gli enti che hanno competenza sull'arenile. Insomma, una sorta di gioco di anticipo vista la scadenza a fine anno delle concessioni, con la possibilità di un'ulteriore proroga di altri 12 mesi al vaglio del Governo.

IL COMUNE

Sulla questione è intervenuto Alberto Maschio, assessore al Demanio e al Piano particolareggiato dell'arenile: «Stiamo ricevendo spiega - le prime istanze di richiesta di nuove concessioni demaniali da parte di alcuni imprenditori della zona, come del resto poteva avvenire, e così è stato, anche in passato. Questo ci rende felici e particolarmente ottimisti, perché significa che guardano al futuro con lungimiranza imprenditoriale e voglia di investire su Jesolo per garantirne un costante sviluppo e il primato tra le località della costa veneta»

PIANO DELL'ARENILE

Su questo fronte ad attivarsi è anche lo stesso Comune. «Noi facciamo lo stesso per quanto attiene l'ente pubblico aggiunge Maschio - Stiamo infatti lavorando alacremente al nuovo Piano particolareggiato dell'arenile, condividendone il percorso con il tessuto imprenditoriale, con l'obiettivo di creare le migliori condizioni per l'evoluzione del nostro sistema balneare. Resto convinto che, di fronte alle sfide che attendono gli operatori del settore nel prossimo futuro, il lavoro di squadra e la condivisione degli sforzi per lo stesso obiettivo sarà la nostra forza». Il futuro Piano particolareggiato dell'arenile andrà a definire nuovi servizi e nuovi spazi, cercando di identificare una spiaggia sempre più moderna e dotata di servizi all'avanguardia.