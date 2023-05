Alluvione Emilia Romagna, Ravenna assediata dalle piene dei fiumi, evacuate 27mila persone, identificata 14a vittima

Alluvione Emilia Romagna, Ravenna è il nuovo epicentro della catastrofe. Le "piene" dei fiumi, una ventina quelli esondati (un'enormità senza precedenti), non riescono a defluire nel mare Adriatico per il dislivello fra la costa e le zone che nei millenni sono state bonificate e così l'acqua ristagna nel Ravennate. In totale su tutta la provincia di sono state evacuate in via precauzionale 27.775 persone.