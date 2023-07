Vittorio Sgarbi, il neo sindaco di Arpino convoca la giunta comunale in piscina: «Così non perdo il piacere dell'estate»

Fare il sindaco di Arpino (Frosinone) pare sia una delle mansioni più piacevoli da compiere durante l'estate 2023. Il ruolo di primo cittadino, però, spetta a un solo individuo ed è toccato a Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura del governo Meloni. In piscina, in un casale, il neo sindaco di Arpino si gode l'estate e il lavoro in totale relax, condividendo gli aggiornamenti del suo operato istituzionale con i suoi follower su Instagram.

Vittorio Sgarbi, sindaco in piscina

«Siamo ad Arpino, in un casale con questa bella piscina e per non perdere né il piacere dell'estate né le funzioni di sindaco uniamo qui la giunta - ha affermato Vittorio Sgarbi su Instagram - per valutare alcune cose da fare durante l'estate per questa città che vive della sua assoulta potenza e che possa dare delle occasioni anche a chi non è mai stato qui e che possa capire perché io abbia scelto di venirci.

Esco dalla piscina e vado in riunione per discutere del futuro di Arpino e del suo passato ricco di bellezze».

La reazione online

Quelli che sono dei comportamenti irriverenti e fuori dai parametri, per Vittorio Sgarbi, hanno rappresentato sempre segno distintivo della propria personalità, del personaggio pubblico e istituzionale che ricopre. Online, infatti, in molti hanno dimostrato apprezzamento per il comportamento dimostrato sui social: «Vorrei essere anche io il Sindaco di Arpino». E, ancora: «Bella vita sindaco, chiami anche me oltre la giunta».