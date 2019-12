Renzi querela Travaglio per le dichiarazioni a "Di Martedì"

«Ancora in queste ore social e talk continuano le polemiche su di noi, su Italia Viva. E noi rispondiamo col sorriso più bello dicendo: bloccate le polemiche e sbloccate i cantieri. Serve il piano Italia Shock, serve subito alla ripresa. E dopo le regionali in Emilia Romagna lo presenteremo ufficialmente. Lasciamo stare la fuffa, concentriamoci sulle cose serie». Così Matteo Renzi nella sua Enews. «Niente litigi da parte nostra ma facciamo di tutto per dare una mano, come ho spiegato nel mio discorso al Senato sulla Legge di Bilancio», aggiunge il leader di Italia Viva.

«La Banca Popolare di Bari è uno scandalo, certo. Ma ancora più scandalosa è la reticenza dell'informazione a chiamare le cose con il loro nome. Chi come noi ha combattuto una battaglia sui temi della vigilanza e della trasformazione delle banche popolari è stato mediaticamente massacrato. Quando si parla di banche sembra che dire la verità sia inaccettabile». Lo scrive Matteo Renzi nella Enews, citando alcune interviste sue e dei suoi ai quotidiani. «Il tempo è galantuomo, la verità inizia a farsi largo. E la vicenda Bari è - insieme alla Popolare di Vicenza - il simbolo di uno scandalo senza confini», aggiunge.

