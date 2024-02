Il terzo mandato ai governatori? «Noi non abbiamo preconcetti, ma non è una priorità e non era nel programma elettorale del centrodestra». E se la Lega decidesse di correre da sola? «Chi corre da solo è destinato alla sconfitta». E con queste dichiarazioni di Raffaele Speranzon, senatore di Fratelli d'Italia e per due anni, fino al 2022, consigliere regionale in Veneto, lo scontro tra alleati sul terzo mandato diventa ancora più acceso.

Il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, pur invitando a «ragionare in termini di principio», ricorda che «tutti i presidenti di Regione sono d'accordo sul terzo mandato». Il pugliese Michele Emiliano conferma: «La Costituzione non prevede limiti al mandato, secondo me mettere dei limiti ai mandati democratici è incostituzionale».