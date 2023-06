Aggredito un ragazzo di 15 anni questa notte da quello che tutti descrivono come un lupo, anche se gli esperti ancora ci vanno cauti. Si tratta dello stesso esemplare che avrebbe già aggredito due bambini e una ragazza un mese fa. La nuova aggressione è avvenuta questa note, attorno all'1,30, sul lungomare nord di Vasto marina, in provincia di Chieti.

Un gruppo di ragazzini era sui lettini di uno stabilimento, quando uno di loro è stato morso dall'animale. Il ragazzo era di spalle e non si era accorto della sua presenza. Il 15enne fortunatamente è riuscito a divincolarsi anche con l'aiuto dei coetanei che hanno tirare le sdraio contro l'animale.

Lupo sbrana e uccide un cagnolino a Chieti, la padrona Nadia Terenzi: «Ho avuto paura che azzannasse anche me»

Il 15enne, originario di San Salvo, non ha riportato ferite gravi. È stato portato al pronto soccorso per essere visitato e medicato. Immediato l'intervento dei carabinieri che ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione. Nella serata di ieri si sono verificati altri episodi analoghi ai danni di persone: le segnalazioni sono in corso di accertamento.

Lupo aggredisce e sbrana un cagnolino a Chieti, la padrona ferita e sotto choc. «Avvistato più volte, poi è sparito nel bosco»

«Si tratta di un animale addomesticato - dice un esperto della Asl - non ha il comportamento di lupo, che aggredisce solo quando si va nella sua area. Solo quando lo avremo catturato potremo dire con certezza se si tratta di un lupo o di un cane diventato selvaggio».

Si presume che sia lo stesso animale che ha aggredito due bambini a Vasto nord e una ragazza, un mese fa. Due distinti episodi avvenuti nella stessa zona che hanno avuto un'eco nazionale. La Asl ha installato due gabbia con un'esca per la cattura, ma finora non ha dato l'effetto sperato

