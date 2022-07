Un folle alla Romanina, a piedi nudi, ha terrorizzato alcuni automobilisti fra i quali un nonno a bordo di un Suv con la nipotina. L'anziano era fermo in auto con la nipote allo stop quando ha visto la portiera lato guida aprirsi e un individuo provare a scaraventarlo fuori dall'abitacolo. Il nonno prima ha reagito all'aggressione e poi ha messo in fuga il molestatore con l'aiuto dei cittadini e poi della polizia. I fatti sono accaduti nella tarda mattinata di domenica in via Bernardino Alimena, a Roma appunto. Inseguito dai cittadini che avevano assistito alla scena si è avvicinato ad un'altra auto - con all'interno una mamma e sua figlia piccola - e ha provato nuovamente a entrarci dentro. Braccato da più passanti, che nel frattempo avevano richiesto l'intervento al 112, non è riuscito una seconda volta nel suo intento e ha ripreso a correre fra le auto in transito. Impaurita la donna in auto ha invece preso la figlia e ha cercato aiuto fra i presenti. La corsa del fuggitivo è stata interrotta dai poliziotti del commissariato Romanina. Bloccato non senza difficoltà e privo di documenti, in attesa di essere portato negli uffici immigrazione per il fotosegnalamento, l'uomo è stato trasportato al policlinico Tor Vergata dove è stato sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio. L'uomo era già conosciuto per aver in passato provato ad aprire ed entrare in altri veicoli in transito nella zona commerciale del VII municipio Tuscolano. «Ho visto quel tipo mentre apriva lo sportello lato guida - dice un testimone -. Per fortuna che il guidatore, sebbene anziano sia riuscito a bloccarlo».