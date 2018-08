Ponza, pullmino in bilico su una scarpata: grande spavento per i passeggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un piccolo pullmino rimasto in bilico su una scarpa nei pressi di Frontone, a Ponza, è stato recuperato dai vigili del fuoco.Il mezzo, finito in quella posizione presumibilmente a seguito di una manovra errata dell'autista, è stato messo in sicurezza da parte del personale dei vigili del fuoco presente sull'isola con l'utilizzo del verricello in dotazione.Tanta paura ma nessuna grave conseguenze, fortunatamente, per gli occupanti.