Bidella uccisa a Lanciano, marito arrestato dopo un anno e mezzo: «Strangolata con un cavo elettrico». Aveva inscenato il suicidio

L'avrebbe uccisa con un cavo elettrico e poi ha simulato un suicidio. Aldo Rodolfo Di Nunzio, 71 anni, vigile del fuoco in pensione, è stato arrestato con l'accusa di aver ammazzato la moglie Annarita D'Eliseo, 60 anni, bidella di Lanciano, in provincia di Chieti. La donna il 15 luglio del 2022 era stata trovata impiccata nel garage-cantina della loro villetta all'Iconicella, frazione di Lanciano. Oggi la svolta delle indagini con l'arresto dell'uomo per omicidio aggravato.

Le indagini, durate più di un anno, sono state condotte dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Lanciano che hanno accertato che la donna sarebbe stata strangolata.

I carabinieri della compagnia di Lanciano, coordinati dal maggiore Giuseppe Nestola, hanno prelevato oggi a casa l'ex vigile del fuoco per portarlo prima in caserma e poi condurlo in carcere. L'indagato ha sempre sostenuto di non aver ucciso la moglie, ma di averla trovata impiccata e di aver cercato di salvarla.