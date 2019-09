Tir sfonda il guardrail e finisce sulla carreggiata opposta della superstrada

di Tranquillino Cavallo

Tragedia sfiorata questa mattina lungo la statale 7 che collegaper unche ha sfondato il guardrail di cemento finendo disteso sulla carreggiata. L'incidente all’altezza dello svincolo per il centro di Restinco: un autocarro è andato a sbattere contro il new jersey distruggendone alcuni metri e ribaltandosi sulla sede stradale.Una scheggia di cemento, lanciata come un proiettile, ha colpito un’auto che seguiva il camion il cui conducente, per sterzare ed evitare di essere travolto, è finito fuori strada. Fortunatamente in quel frangente non sopraggiungevano altre auto, evitando che lo scontro finisse in tragedia.Lo sbilanciamento del carico ha fatto ribaltare il cassone sulla corsia opposta mentre la motrice è rimasta dall’altra parte della carreggiata.Un pezzo di cemento del new jersey è schizzato come un proiettile verso un’auto che seguiva il camion. L’autista dell’auto, per evitarlo, ha sterzato ed è uscito fuori strada. Il passeggero del camion è rimasto ferito nel ribaltamento del mezzo, stessa sorte per l’autista dell’auto. I due non sono in pericolo di vita. È stato necessario far intervenire una gru più grande che ha sollevato il camion incidentato e lo ha spostato, permettendo la pulizia del tratto stradale. .