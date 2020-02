Piacenza, morta coppia cugini di 25 e 26 anni: auto contro albero e poi si incendia

Ancora un incidente mortale del sabato sera. Due giovani cugini di 25 e 26 anni hanno perso la vita questa notte in un incidente stradale avvenuto a Piacenza. I due, un ragazzo e una ragazza, erano a bordo di una Renault Clio che si è schiantata a folle velocità contro un albero lungo una via residenziale. Dopo l'impatto la vettura si è incendiata e la coppia è morta all'interno tra le fiamme. Un automobilista di passaggio ha tentato di spegnere il fuoco con un estintore ma purtroppo senza esito. Quando sono arrivati i Vigili del Fuoco e il 118 ormai non c'era più nulla da fare. La dinamica esatta e le cause sono ora al vaglio della Polizia Stradale.

Ultimo aggiornamento: 12:17

