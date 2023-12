Giovanna Cristiani, chi era la 26enne morta in un incidente a Bologna: lascia un figlio di 3 anni (già orfano di padre)

Ennesimo incidente sulle strade italiane. A perdere la vita, ieri mattina, una donna di 26 anni, che lascia un figlio di tre, già orfano di padre.

Lo scontro è avvenuto a Monterenzio, sull'Appennino bolognese. La donna era nella sua auto quando si è scontrata con un'ambulanza, con a bordo tre volontari e una paziente di 71 anni.

L'incidente mortale

Incidente mortale ieri mattina a Monterenzio, sull'Appennino bolognese: nello scontro fra una macchina e una ambulanza è morta la conducente della vettura, una ragazza di 26 anni di Loiano (Bologna). Lo scontro è avvenuto verso le 10 sulla via Idice. L'auto, una Citroen C3, procedeva in direzione San Lazzaro quando si è scontrata frontalmente con un mezzo della Pubblica Assistenza di Monterenzio, con a bordo tre volontari e una paziente di 71 anni. L'ambulanza, a quanto pare, non era in emergenza e stava trasportando la pensionata all'ospedale di Loiano per una visita. Per cause da accertare, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, la Citroen avrebbe sbandato e invaso la carreggiata opposta, finendo addosso all'ambulanza. La 26enne è morta sul colpo mentre i quattro occupanti del mezzo della Pubblica Assistenza hanno riportato ferite di media gravità.

La vittima

Si chiama Giovanna Cristiani l'ennesima vittima delle strade italiane. Originaria di Loiano (Bologna), aveva 26 anni e lavorava come commessa nel capoluogo emiliano. La donna lascia un figlio di tre anni, già orfano di padre, morto lo scorso anno. Al momento dell'incidente, il bambino si trovava a casa della nonna. Moltissimi i messaggi di cordoglio da parte di amici e familiari. A parlare, poco dopo aver saputo della tragedia, è stato anche il primo cittadino Fabrizio Morganti: «L’incidente che ha causato la morte della nostra giovane concittadina ci lascia attoniti e senza parole. A nome di tutta la nostra comunità esprimo le più sincere condoglianze a familiari e amici».