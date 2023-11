Donna si sveglia nuda nel ristorante chiuso dopo una festa vip a Milano, sospetta violenza sessuale

Una donna di 31 anni si è svegliata nuda sdraiata sul tavolo di un ristorante del centro di Milano, in piena notte, nel locale chiuso e dove si era svolta una festa. È stata soccorsa dai carabinieri, che ora indagano per una presunta violenza sessuale.

La festa vip

L'episodio è accaduto in un ristorante che si trova in corso Sempione. La donna, trovandosi chiusa dentro, alle 5.16 di stamani ha telefonato al 118. I carabinieri sono intervenuti entrando da una finestra, in via Poliziano, e l'hanno soccorsa. Nel ristorante la scorsa notte c'era stata una festa vip. La 31enne ha ammesso di aver assunto stupefacenti durante la serata, e di aver ritrovato i suoi vestiti e la borsa in bagno. Al momento non si conoscono gli esiti degli esami clinici e la 31enne non ricorderebbe nulla.