Andrea Silvestrone morto nell'incidente in A14 a Grottammare, chi è il tennista paralimpico con la sclerosi multipla

Nella terribile tragedia in A14 questa mattina nei pressi di Grottammare, nelle Marche, ha perso la vita il 50enne Andrea Silvestrone, avvocato e noto tennista in carrozzina di Montesilvano, in provincia di Pescara, persona molto nota. Era stato un istruttore di tennis e, dopo la disabilità, era entrato nella Nazionale paralimpica raccogliendo risultati a livello internazionale, sempre nel tennis. Era sulla sedia a rotelle per la sclerosi multipla.

Incidente A14, auto contro camion in galleria: morti padre e due figli di 8 e 13 anni. Grave il terzo figlio adolescente

Andrea Silvestrone morto nell'incidente, chi è

Separato dalla moglie, in auto c'erano i suoi tre figli di 8, 12 e 14 anni. Nello schianto in galleria sono morti il maschietto di 8 anni e la ragazza quattordicenne, mentre il figlio 12enne è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Torrette ad Ancona.

Le reazioni degli amici

La notizia ha sconvolto la comunità di Montesilvano dove Silvestrone viveva da anni. Distrutto il sindaco Ottavio De Martinis: «Una notizia tremenda per noi, Andrea era un mio caro amico con il quale ho condiviso momenti belli e con cui ho anche giocato talvolta a tennis, era un bravo istruttore. Di recente lo avevamo premiato nella Festa dello sport. Una grave perdita, un gran dolore per la perdita di un amico e dei suoi figli» ha detto il sindaco. Secondo una prima ricostruzione della Polizia autostradale, Silvestrone ha preso una canaletta perdendo il controllo del mezzo. Ha provato a controsterzare ma è finito contro il camion che passava in quel momento. Il frontale non ha dato scampo a lui e a due dei suoi giovanissimi figli.