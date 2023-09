Michelle Hunziker, primo giorno di scuola delle figlie: «Non hanno dormito»

Michelle Hunziker e il primo giorno di scuola delle figlie è un momento emozionante. L'inizio della scuola lo è sempre, forse più per le mamme che per i figli e non fa certo eccezione la conduttrice. La showgirl, infatti, visibilente felice e sorridente ha accompagnato Sole e Celeste Trussardi, a scuola per un nuovo anno scolastico. Poi si è rivolta ai suoi fan sui social per condividere con loro l'emozione.

Ecco cosa ha detto.

Primo giorno di scuola

Le piccole di casa Michelle hanno Sole, 9 anni e Celeste 8 anni e frequentano le scuole elementari a Milano. Come tutte le bimbe di quest'està, in questi giorni hanno messo piede nelle scuole d'Italia. La showgirl non è riuscita a contenere l'emozione e sui social ha condiviso un video selfie in cui dice: «Primo giorno di scuola, c'era un'agitazione qui d'avanti». Chiunque potrà ricordare facilmente l'inizio del proprio anno accademico e quella paura mista a gioia velata che si provava: riprendevano i compiti, le interrogazioni e il divertimento con i compagni di classe con cui costruire amicizie solide nel tempo. «Non hanno neanche dormito», ha concluso Michelle Hunziker parlando delle sue piccole, nate dall'amore della conduttrice con Tomaso Trussardi.