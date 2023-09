Aurora Ramazzotti, distrutta dal figlio: «Lui pimpante, io uno zombie»

Aurora Ramazzotti .... sfinita dal figlio? A tratti, considerando che il piccolo Cesare non l'ha fatta dormire e che sostiene di sembrare uno zombie. Nelle ultime ore, infatti, la figlia di Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti ha condiviso un simpatico momento con il figlio. Il sottofondo musicale racchiude tutto il suo stato d'animo.

Ecco cosa ha confessato.

«Stanotte e oggi ha dormito pochissimo: lui è pimpantissimo, io sono uno zombie», la frase è stampata sul suo volto sconsolato che nelle stories di Instagram si immortala mentre canta un brano straziante, Easy on me di Adele: «Vacci piano con me baby. Ero ancora una bambina».