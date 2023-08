Aurora Ramazzotti, capelli bianchi in vacanza? Lei rivela: «In realtà sono...»

Ebbene sì, i primi capelli bianchi possono iniziare a farsi notare anche sulle chiome delle 26enni. Lo sa bene Aurora Ramazzotti, sempre autoironica, la quale ha dedicato una foto nelle sue Instagram stories con una didascalia a corredo che non è passata inosservata ai suoi fan. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha mostrato ai suoi fan, mentre è in vacanza in Sardegna, qualche filo bianco. Che poi per vederli occorra una maxi lente di ingrandimento è un altro discorso.

Ma andiamo a vedere cosa ha scritto nel dettaglio.

«Non sono bianchi, sono i colpi di sole», con l'aggiunta di un emoji con il naso lungo e la linguaccia. Sono queste le parole che Aurora Ramazzotti ha scritto a corredo della foto. Naturalmente, la figlia di Michelle ed Eros anche in questo caso non è riuscita a trattenere la sua autoironia mostrandosiai fan, senza vergogna, con qualche capello bianco e con l'intento di abolire qualsiasi tipo di pregiudizio.

Aurora si è mostrata ancora una volta splendida come sempre, niente affatto sciatta.