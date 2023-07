Il mediano trevigiano Francesco Casagrande che ha sfiorato il cielo Le foto più belle

Una volta, ma era soltanto ieri, nel calcio c’era il mediano di sostegno: aiutava la difesa e il centrocampo, all’occorrenza sapeva far gol. Faticava per tutti, stava “lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n’hai stai lì” come dice la canzone di Ligabue per quelli che hanno fatto una vita da mediano. Il mediano di sostegno restava defilato anche nelle foto di gruppo. Solo che Francesco Casagrande, 70 anni, trevigiano di Mareno di Piave, in campo e nelle foto si notava sempre anche per i capelli lunghi fino alle spalle e due baffoni che sembravano presi dalla copertina del disco di gruppo rock degli anni Sessanta.