Ventenne cade e resta impalato, la barra di ferro si ferma a 3 cm dal cuore: salvo per miracolo

Un giovane costruttore dopo essere caduto da una piattaforma è rimastosu un’di metallo che gli ha attraversato la schiena, sfiorato la spina dorsale ed è arrivata a tre centimetri dal. Il 22enne stava lavorando in un cantiere nella città di, nellaorientale, quando è precipitato per quasi 13 metri sul palo. Dopo l’è stato portato di corsa al vicinoZhejiang University, dove è stato sottoposto a un intervento di emergenza.I medici hanno detto che la barra di metallo ha attraversato diversi organi interni, con una radiografia in 3D dell’uomo che mostrava il percorso seguito dopo essere entrato nel suo corpo. La punta della barra si è fermata miracolosamente a soli tre centimetri dal cuore. La procedura di emergenza ha richiesto l’intervento di diversi medici, compresi specialisti nel fegato e nell’intestino responsabili della rimozione della barra da ciascun organo.L’asta fu finalmente rimossa verso le 3 del mattino del giorno successivo all’incidente. È stato riferito che l’intervento è stato completato senza complicazioni e il giovane costruttore si sta riprendendo in ospedale. Il dottore, uno dei chirurghi che hanno condotto l’operazione, ha spiegato: «La barra di ferro ha toccato il fegato, l’intestino e i polmoni dell’uomo. Fortunatamente non è arrivato al cuore, altrimenti nessuno avrebbe potuto salvarlo».