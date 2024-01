Bambino di un anno rischia di soffocare, salvato da un carabiniere: «Come ho fatto anni fa con mio figlio»

In meno di 24 ore è già per tutti un eroe, un gigante buono il carabiniere che, con la sua prontezza di riflessi, ha salvato la vita di un neonato che stava per morire per soffocamento. È accaduto a Collepasso, in provincia di Lecce, ma il carabiniere, Ivano Garzia, è della vicina Parabita.

Due paesi in festa.

Cosa è successo

Un bambino di poco più di un anno è stato salvato dal soffocamento grazie all'intervento di un vice brigadiere dei carabinieri in servizio nel comando stazione di Collepasso come addetto. Lo ha reso noto il comando provinciale dell'Arma.

Si tratta di Ivano Garzia, 53 anni, che ha eseguito la manovra di disostruzione pediatrica per poi affidare il piccolo agli operatori sanitari del 118.

Le parole del carabiniere

Lui rifiuta l’appellativo di "eroe" e sostiene di aver «fatto soltanto ciò che andava fatto», ha detto in un'intervista del Quotidiano di Puglia. Proprio come fece anche diversi anni fa, quando il figlio stava rischiando di soffocare per una patatina andata di traverso, riuscendo – allora come oggi – a salvare una vita, rivela il Corriere della Sera.

L'uomo, padre di due figli, ha raccontato di aver avuto paura di non riuscire a salvare il piccolo.