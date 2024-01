Anziano cade dalle scale mobili del centro commerciale: è grave in ospedale

TRIESTE - Un uomo di circa 80 anni di età è stato soccorso, questo pomeriggio 10 gennaio, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta accidentale dalle scale mobili in un punto vendita sulle Rive a Trieste. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e quello l'automedica che hanno preso in carico l'uomo per poi trasportarlo in condizioni serie all'ospedale di Cattinara.