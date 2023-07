Affitta casa su Airbnb per le vacanze ma scopre la “beffa” del proprietario: «Non potevo toccare i mobili, c'erano regole ovunque»

Affittare casa non è mai semplice, specie quando si è in vacanza e per un breve periodo. A questo va aggiunto che può capitare di imbattersi in un proprietario di casa davvero «particolare». Una donna è rimasta sbalordita dopo un recente soggiorno in una casa vacanze: all'interno della dimora c'erano note, avvisi e istruzioni sparsi sui muri, sul frigorifero e nelle stanze della proprietà. «È stato esilarante vedere quanti cartelli c'erano», ha dichiarato Becky Levin Navarro a sito di viaggi inglese. La donna ha soggiornato in una casa sul lago a Wimberley, in Texas, Navarro insieme a un'altra famiglia. La casa sul lago è stata affittata per una settimana tramite Airbnb.

«Attenzione, fragile»

In un video del 28 giugno su TikTok, che è stato visualizzato 4 milioni di volte, ha condiviso alcuni dei avvisi presenti nella casa sul lago. Da «Antico e fragile. Si prega di non tentare di aprire o tirare i pomelli», a «Assolutamente vietato saltare sui letti. Qualsiasi rottura dei letti sarà immediatamente comunicata agli affittuari». «Sono una persona che rispetta le regole, quindi ho compreso il gesto del proprietario», ha detto Navarro. Molti degli oggetti non potevano essere utilizzati dagli ospiti, mentre altri sì ma con cura. Nella sala da pranzo, il tavolo aveva un cartello che recitava: «Questo era il tavolo di nostra nonna. Vi preghiamo di essere attenti e di usare una tovaglietta». «Non toccare», recitava un'etichetta su un vaso di piante, mentre la maniglia di una porta era rifinita con un cartello che diceva: «Non girare la leva». Un cartello recitava anche: «Questi scaffali sono ad uso esclusivo del proprietario». La proprietà conteneva anche un paravento antico con un avviso con su scritto: «Ho 10 mila anni, sono delicato, non toccarmi». «Vorrei dire che era una casa bellissima e ben tenuta.

Ci tornerei anche con tutte le regole», ha sottolineato Navarro.