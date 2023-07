PORTO TOLLE - Il Delta va a gonfie vele. Fare una vacanza nella sua punta più estrema, nel punto esatto in cui l’acqua del Po si fonde con quella del mare piace sempre di più. Lo dimostrano i numeri che Barricata Holiday Village sta facendo in questo periodo: 2.050 visitatori sui 2.500 posti letto disponibili con un previsionale a fine stagione attorno ai 220mila pernottamenti. Numeri che fanno ben immaginare la portata di questa struttura a 5 stelle che si trova nel Parco del Delta del Po a Barricata appunto, uno dei due lidi di Porto Tolle. Cifre che lasciano intendere, inoltre, la volontà del Gruppo Isaholidays di ampliare il Villaggio.



AMPLIAMENTO



«È stato approvato il progetto relativo al nuovo depuratore da cui partirà l’allargamento con cui arriveremo quasi al raddoppio della capienza, non di più perché dobbiamo sempre tenere conto della necessità di mantenere uno spazio confortevole per i nostri ospiti», rileva il direttore Daniele Arras.

«La stagione sta andando molto bene – continua il manager -. La conferma della Bandiera Blu rappresenta un valore aggiunto che valorizza non soltanto il territorio ma anche il nostro villaggio. Siamo in un luogo che è sempre più ricercato da ospiti che desiderano vivere una vacanza al di fuori dalla massa turistica dei lidi classici. Si viene qui per la voglia di scoprire territori incontaminati tra verde e la possibilità di fare molte escursioni».

Si apre a metà maggio, il 18 precisamente, e si chiude il 17 settembre, e tra queste due date si trovano a transitare per il Villaggio, e di conseguenza per il Delta, tantissimi turisti. «Abbiamo un 50 per cento di utenza proveniente dall’Italia, soprattutto nel periodo che va dall’apertura a giugno – sottolinea Arras -. L’altra metà dei nostri ospiti è rappresentata una clientela proveniente dal Nord Europa come tedeschi, svizzeri e austriaci e dall’Est Europa con polacchi e residenti della Repubblica Ceca. In questo periodo abbiamo anche numerosi danesi e abbiamo avuto un avvio di presenza olandese».

Il merito non è soltanto dell’ampia offerta di tipologie di abitazioni che vanno da bungalow in muratura a case mobili passando per il classico camping con la tenda, fino alle tende safari della zona “glamping”.



DUECENTO STAGIONALI



A occuparsi di ogni dettaglio ci sono ben 200 dipendenti stagionali che portano un ulteriore valore aggiunto. «Quest’anno abbiamo ampliato l’offerta per il pubblico fino ai 18 anni con l’apertura di bellissimo Spray Park – continua il direttore -. Un parco acquatico sparso su 400 metri quadrati dove potersi divertire. Inoltre, siamo una struttura pet-friendly, amica dei quattrozampe. C’è una fetta di mercato importante che ama andare in vacanza con il proprio animale: abbiamo la dog beach a Spiaggia delle Conchiglie con aree attrezzate e docce per il lavaggio, un’area sgambamento cani all’interno della struttura dotata anche di servizio “travel dog” ossia un educatore cinofilo sia per attività di allenamento che di divertimento». Non solo cani, a Barricata Village c’è il Ranch del Mare, gestito dagli istruttori e guide equestri Chiara Angelini e Fausto Sturaro. Si tratta di un vero e proprio maneggio con paddock, box spaziosi e perfettamente attrezzati che può essere scelto dai possessori di cavalli per far vivere loro una vacanza con fieno ed erba fresca.



