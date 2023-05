Guerra in Ucraina, Prigozhin: «Completata l'operazione tritacarne Bakhmut, avremo le munizioni richieste». Mosca: sventato attacco con drone all'aerporto di Ivanovo

Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti di oggi 7 maggio. Le truppe ucraine hanno lanciato almeno dieci droni in Crimea. A riferirlo, riporta l'agenzia Ria Novosti, è stato il governatore di Sebastopoli Mikhail Razvozhaev. Nella notte avvertite diverse esplosioni in Crimea.

«Di notte, le forze di difesa aerea e i sistemi di guerra elettronica hanno respinto un altro attacco a Sebastopoli. Un Uav ha perso il controllo ed è caduto in un'area boschiva, il relitto è stato trovato dal Ministero degli Affari Interni e dal Ministero delle Emergenze. Il secondo drone è stato abbattuto sul mare vicino al promontorio Chersonesos, il terzo è sul mare dal lato del frangiflutti del Nord», ha scritto.

Putin, il boom di uomini russi che cambiano sesso. «Così evitano il fronte». E Mosca impone l'operazione

«L'operazione 'Tritacarne Bakhmut' del gruppo Wagner è stata completata». Lo ha detto il capo della compagnia privata militare, secondo quanto riportato dall'agenzia Ria Novosti, che cita il servizio stampa Wagner.