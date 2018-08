Paura a Seattle: meccanico ruba aereo di linea, decolla e si schianta Inseguito dai caccia F15

Tutti i voli sono stati fermati ieri notte all'aeroporto internazionale Seattle-Tacoma dopo che una persona ha rubato un aereo ed è decollato senza permesso sorvolando il Puget Sound. Secondo quanto hanno riportato le autorità locali, il velivolo è stato rubato da un meccanico della compagnia aerea Alaska Airlines che, dopo un inseguimento da parte dei caccia F15, si è schiantato sull'isola di Ketron.

In un audio della torre di controllo, si sente l'uomo che scherza con i controllori del traffico aereo dicendo che stava per finire in prigione. Alaska Airlines ha detto di essere a conoscenza di un «incidente che ha coinvolto un decollo non autorizzato di un Horizon Air Q400», aggiungendo che riteneva che non ci fossero passeggeri a bordo dell'aereo. Un Bombardier Q400 può trasportare circa 76 passeggeri.

