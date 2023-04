Un decreto il primo maggio per tagliare il cuneo fiscale - la differenza tra il costo pagato dall’azienda e il netto in busta paga - e far salire le retribuzioni dei lavoratori, in particolare quelli con redditi sotto i 25 mila euro lordi l’anno. Il governo si riunirà proprio il giorno della Festa del lavoro per varare la nuova annunciata riduzione dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti. Nel provvedimento, ancora in fase di limatura e definizione, ci sarà anche la riforma del Reddito di cittadinanza e potrebbero entrare anche altre misure, in particolare quelle sui contratti a tempo. Ieri la premier, Giorgia Meloni, ha confermato che il 1° maggio ci sarà una riunione del Consiglio dei ministri con all’ordine del giorno «provvedimenti in materia di lavoro e politiche sociali».



GLI AUMENTI

Per le misure a favore delle buste paga per ora sono disponibili 3,4 miliardi (più altri 4,5 miliardi che saranno disponibili però solo nel 2024). Lo sgravio è attualmente fissato al livello di 2 punti percentuali per i redditi inferiori al limite retributivo mensile di 2.692 euro (circa 35.000 annui) e a 3 punti per quelli inferiori al limite mensile di 1.923 euro (circa 25.000 annui). Il taglio aggiuntivo rispetto a quello varato a dicembre con l’ultima legge di Bilancio e già in vigore sarebbe dell’1%. Ma potrebbe anche salire. «Perché un punto? Vedremo, calcoliamo bene, magari anche due per qualcuno», ha detto l’altro ieri in Parlamento il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti.

Se il taglio fosse di un punto lo sconto salirebbe al 4% per gli stipendi fino a 25 mila euro l’anno e al 3% per quelli tra 25 mila e 35 mila euro. Secondo i calcoli della Banca d’Italia, «gli individui interessati godrebbero di un aumento del reddito disponibile poco inferiore ai 200 euro nell’anno in media». Si tratterebbe insomma di aumenti mensili minimi che, al netto delle tasse, oscillerebbero da poco meno di 10 euro al mese per uno stipendio di 15 mila euro a poco più di 16 euro per una retribuzione di 35 mila euro l’anno. Anche per questo il governo avrebbe allo studio anche altre soluzioni. Fra cui quella di una detassazione degli aumenti contrattuali.

Nel decreto Lavoro, così è stato ribattezzato il provvedimento, è contenuta anche la riforma del Reddito di cittadinanza, che fra l’altro prevede una serie di sconti fiscali per le assunzioni. Per favorire l’impiego dei beneficiari del sussidio, gli sgravi potranno essere utilizzati anche per attività “stagionali”. Nella bozza del provvedimento è previsto anche un maxi-contributo del 60 per cento del costo del lavoro per le imprese che assumeranno tra giugno e dicembre di quest’anno dei “Neet”, cioè i giovani che non studiano e non lavorano.

Più nel dettaglio il Reddito sarà spacchettato in tre misure. La prima è stata ribattezzata «Garanzia per l’inclusione». Si tratta di un assegno di 500 euro al mese (che però può salire fino a 1.150 euro a seconda della composizione del nucleo familiare) destinato alle famiglie al cui interno c’è un disabile, dei minori o una persona con oltre 60 anni. Questa misura coinvolgerà circa 700 mila famiglie.

La seconda misura si chiama «Prestazione di accompagnamento al lavoro - Pal». È un assegno di 350 euro al mese che potrà essere chiesto dagli attuali percettori del sostegno a partire da settembre (il vecchio sussidio terminerà ad agosto), a patto che siano stati inseriti in un percorso di politica attiva del lavoro. L’assegno potrà essere percepito fino a fine anno e interesserà 154 mila nuclei familiari.