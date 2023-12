Eccellenze del Nordest: a Padova penultima tappa del road-show sulle imprese più dinamiche con focus sull’innovazione sostenibile

PADOVA - La penultima delle 7 tappe di “Eccellenze del Nord Est, le imprese più dinamiche 2023”, il roadshow per presentare l’analisi sulle imprese più performanti del Triveneto - realizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Pordenone, Rovigo, Venezia, Trento - Rovereto, Treviso, Padova e Belluno con partner scientifico il Centro Vera dell’Università Ca’ Foscari e main partner Banca Finint - si terrà a Villa Borromeo in viale della Provvidenza, 61 Sarmeola di Rubano (Padova) domani, martedì 5 dicembre 2023, dalle ore 17.30 alle ore 19.30 e in diretta streaming sul sito web del media partner Il Gazzettino.

Dopo i saluti di Chiara Marchetto presidente dell’Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Padova, di Vincenzo Gottardo vice presidente della Provincia di Padova e di Antonio Bressa assessore attività produttive e commercio del Comune di Padova, sarà il commercialista e consigliere dell’Ordine Marco Ciabattoni, componente del gruppo di lavoro Eccellenze del Nord Est 2023, a presentare l’analisi sulle performance delle quasi 14 mila società di capitali della provincia di Padova, attraverso gli otto indicatori dell’eccellenza che compongono l’Indice Sintetico di Performance - ISP.

Al convegno con commercialisti, imprenditori e manager riuniti a Villa Borromeo, l'attenzione sarà focalizzata non solo sulle prestazioni economico-finanziarie, ma si estenderà anche a una discussione sui fattori positivi che permettono alle società di capitali di Padova di emergere, sfruttando l'innovazione come leva per la crescita e lo sviluppo sostenibile.

Un confronto condotto da Roberto Papetti, direttore de Il Gazzettino, che dopo l’analisi delle performance intervisterà Massimo Pavin presidente Sirmax S.p.A.

Il dialogo tra le categorie economiche e professionali proseguirà alla tavola rotonda “L'innovazione come driver della crescita e dello sviluppo sostenibile dei territori" con gli interventi di: Luciano Colombini consigliere esecutivo Banca Finint, Gianni Dal Pozzo presidente associazione Alumni Università degli studi di Padova e Ad Considi S.p.A. (S.B.) Leopoldo Destro presidente Confindustria Veneto Est, Fabrizio Dughiero prorettore al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese Università degli studi di Padova, Enrico Grigolin vicepresidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, Marzio Rossi Ceo di Leas S.p.A e Antonio Santocono presidente CCIAA di Padova.

Sotto la lente di Eccellenze del Nord Est – Le imprese più dinamiche 2023 sono i 110 mila bilanci delle società di capitali del Triveneto, lungo i 400 km di asse immaginario da Bolzano a Trieste. Un tessuto economico di imprese che copre i 40 mila chilometri quadrati tra Veneto, Trentino - Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, la cui eccellenza imprenditoriale è condensata nell'inserto in edicola il 5 dicembre con Il Gazzettino.



Eccellenze del Nord Est – Le imprese più dinamiche 2023 è un’iniziativa patrocinata dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, della Regione Veneto, della Provincia di Padova, del Comune di Padova, di Confindustria Veneto Est, di Unioncamere Veneto e della Camera di Commercio di Padova; realizzata con il sostegno del main partner Banca Finint e del partner territoriale Wintech Sistemi.

L’ultima tappa di Eccellenze del Nord Est – Le imprese più dinamiche 2023 sarà a Belluno il 7 dicembre con focus su: “Cambiamenti climatici e innovazione produttiva: analisi e prospettive delle imprese dinamiche del Nord Est “.

La partecipazione è gratuita, la cittadinanza è invitata, per iscrizioni: fondazione@odcecpadova.it