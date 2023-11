Eccellenze del Nordest, il roadshow arriva a Treviso: un confronto sulle imprese più dinamiche del territorio

TREVISO - Dopo il successo di Pordenone, Rovigo, Venezia e Trento arriva a Treviso “Eccellenze del Nord Est, le imprese più dinamiche 2023”, il roadshow per presentare l’analisi sulle imprese più performanti del Triveneto - realizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Pordenone, Rovigo, Venezia, Trento - Rovereto, Treviso, Padova e Belluno con partner scientifico il Centro Vera dell’Università Ca’ Foscari e main partner Banca Finint - che si terrà nei Benetton Studios in via della Cartiera, 1 a Villorba venerdì 1 dicembre 2023 dalle ore 15.30 alle ore 17 e in diretta streaming sul sito web del media partner Il Gazzettino.

L'analisi sulle performance

Dopo i saluti di Camilla Menini presidente Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Treviso e di Massimo Renon amministratore delegato Benetton Group, sarà il commercialista trevigiano Michele Brun, componente del gruppo di lavoro Eccellenze del Nord Est 2023, a presentare l’analisi sulle performance delle oltre 12 mila società di capitali della Marca, attraverso gli otto indicatori di eccellenza che compongono l’Indice Sintetico di Performance - ISP. Non solo il focus sulle performance economico - finanziarie, ma anche un confronto sui fattori virtuosi che consentono alle società di capitali di Treviso di distinguersi attraverso l’utilizzo dell’innovazione tecnologica.

La tavola rotonda

Un confronto condotto da Roberto Papetti, direttore de Il Gazzettino, che intervisterà Andrea Guderzo Chief Strategy Officer di Volteco Spa e Alberto Frassetto Data&AI Data Science Vargroup, a cui seguirà l’intervento di S.E. Michele Tomasi vescovo di Treviso sul rapporto tra etica e A.I.

Il dialogo tra le categorie economiche e professionali sul rapporto tra economia trevigiane e innovazione si svilupperà alla tavola rotonda “Destinazione A.I.: prospettive e opportunità per lo sviluppo del sistema economico“ con gli interventi di: Massimo Renon - Amministratore Delegato Benetton Group; Leopoldo Destro Presidente Confindustria Veneto Est; Mario Volpe Prof. Associato Dipartimento di Economia Università Ca’ Foscari Venezia; Fabio Innocenzi Amministratore Delegato Gruppo Banca Finint e Camilla Menini Presidente ODCEC di Treviso. Sotto la lente di Eccellenze del Nord Est – Le imprese più dinamiche 2023 sono i 110 mila bilanci delle società di capitali del Triveneto, lungo i 400 km di asse immaginario da Bolzano a Trieste. Un tessuto economico di imprese che copre i 40 mila chilometri quadrati tra Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, la cui eccellenza imprenditoriale è condensata nell'inserto in edicola venerdì 1° dicembre con Il Gazzettino.

Come partecipare all'evento

Eccellenze del Nord Est – Le imprese più dinamiche 2023 è un’iniziativa patrocinata dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, della Regione Veneto, della Provincia di Treviso, del Comune di Villorba, di Confindustria Veneto Est, di Unioncamere Veneto e della Camera di Commercio di Treviso – Belluno Dolomiti; realizzata con il sostegno del main partner Banca Finint e del partner territoriale CentroMarca Banca. Le prossime tappe di Eccellenze del Nord Est – Le imprese più dinamiche 2023 saranno: Padova il 5/12 “L’innovazione come driver della crescita e dello sviluppo sostenibile dei territori” e l’ultima tappa a Belluno il 7/12 “Cambiamenti climatici e innovazione produttiva: analisi e prospettive delle imprese dinamiche del Nord Est “. La partecipazione è gratuita, la cittadinanza è invitata, per iscrizioni: fondazione.treviso@ordcomm.it