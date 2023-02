Selvaggia Lucarelli contro le mamme influencer: «Usano i figli per guadagnare follower... vergognose»

Selvaggia Lucarelli si è scagliata contro le mamme influencer e nelle sue ultime storie Instagram ha postato diversi video in cui si vedono mamme impegnate sì, con i propri bambini ma che nel frattempo raccontano anche le vicessitudine delle proprie vite come ad esempio tradimenti, separazioni o alimenti non pagati. Secondo la giornalista tutto questo è inaccettabile, in primis perché i bambini vengono troppo esposti mediaticamente e poi perché, secondo lei, le donne hanno un secondo fine: guadagnare follower.

Lo sfogo di Selvaggia Lucarelli

Le storie Instagram che Selvaggia Lucarelli ha postato nelle ultime ore hanno tutte un solo tema: mamme e figli. I video (presi sia da TikTok che da Instagram), ritraggono mamme (ma anche papà), che cantano, ballano o raccontano (con il pretesto di mostrare come accudiscono i propri bambini) ciò che succede nelle proprie vite.

I genitori poi, chiedono consigli ai propri follower o anche di raccontare le proprie esperienze tramite il "box delle domande" (nel caso di Instagram).

Selvaggia, poi, fa notare come tra una storia e l'altra con i bambini in braccio, sul seggiolone che aspettano di mangiare o addirittura filmati mentre sono seduti sul vasino, le mamme inseriscano video in cui pubblicizzano qualcosa con l'hashtag "adv".

La critica di Selvaggia alle mamme "famose"

Inoltre, Selvaggia Lucarelli parla anche di quelle mamme che sono più famose sui social come ad esempio Chiara Ferragni o Chiara Nasti. Secondo la giornalista un continuo mercificare i figli per apparire perfette nel mondo dei social.