Selvaggia Lucarelli, paura in volo in Nepal: «Da qui in poi Lorenzo mi ha impedito di documentare». Cosa è successo

Paura per Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli in Nepal. La coppia si è concessa una vacanza dopo la turbolenta stagione di Ballando con le stelle e sono volati in Nepal per un lungo viaggio itinerante che la giornalista sta documentando, giorno dopo giorno, sulle sue Instagram stories fornendo molte informazioni sui luoghi visitati e anche momenti di ironia con il suo compagno.

Nel raccontare il viaggio non è mancato però anche un momento di paura per la coppia, che ha rischiato molto durante un volo. Durante lo spostamento da Katmandu a Chitwan hanno deciso di prendere un aereo interno. Per evitare di prendere mezzi di trasporto locali poco raccomandabili i due hanno deciso di fare i 93 chilometri di distanza in aereo, Il volo si è dimostrato però a sua volta poco sicuro con forti turbolenze che hanno spaventato molto soprattutto Lorenzo.

«Dopo 10 minuti l’aereo incontra qualche cumulonembo per cui iniziano vuoti d’aria e tanti saluti», commenta la Lucarelli mostrando delle immagini poco rassicuranti. Nonostante tutto non perde il senso dell'umorismo mostrando una foto del compagno visibilmente provato: «Da questo momento Lorenzo mi ha vietato di documentare il suo ca***to».